Россия – Словакия: Тарасов заменил Кочеткова за восемь минут до конца матча

Сборная России проводит четвертьфинальный матч с командой Словакии на молодёжном чемпионате мира – 2019. По ходу третьего периода подопечные Валерия Брагина громят словаков со счётом 8:1.

На 53-й минуте матча тренерский штаб россиян произвёл замену вратаря — вместо Петра Кочеткова место в воротах занял Даниил Тарасов. Во втором периоде травму получил лидер российской команды Виталий Кравцов. Воспитанник челябинского хоккея повредил руку и не смог продолжить матч. В заключительной трети вместо Кравцова в первом звене выходит Иван Морозов. Концовку матча Виталий досматривал на трибунах.

На шестой минуте Григорий Денисенко открыл счёт, а уже через 31 секунду Степан Старков увеличил преимущество российской команды. Спустя пару минут отличился и защитник Александр Алексеев. Ещё до перерыва Никита Шашков упрочил перевес россиян, а в середине второго периода первую шайбу на турнире забросил Клим Костин. Всё тот же Костин спустя семь минут реализовал большинство и оформил дубль. Ещё через 40 секунд заброшенной шайбой отметился Кирилл Слепец. На 44-й минуте шайбу престижа забросил Мартин Фегервары.