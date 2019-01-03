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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски дисквалифицирован на один матч

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски дисквалифицирован на один матч
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски дисквалифицирован на один матч, информирует Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте.

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«Во встрече с ЦСКА, состоявшейся 30 декабря 2018 года, главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски был удалён до конца матча, в соответствии с п.2.2. ст.27 дисциплинарного регламента на специалиста накладывается одноматчевая дисквалификация и денежный штраф», — сообщается в официальном заявлении.

Таким образом, канадский специалист не сможет руководить командой в матче регулярного чемпионата с «Металлургом». Игра состоится послезавтра, 5 января, в Магнитогорске. Начало матча — в 15:00 мск.

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