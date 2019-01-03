Плющев: матч Россия – США – это скрытый финал МЧМ-2019

Заслуженный тренер России, бывший главный тренер молодёжной сборной России Владимир Плющев прокомментировал выход российской команды в полуфинал молодёжного чемпионата мира 2019 года.

«Игра со Словакией давалась сборной России с первых минут. Мы владели инициативой, да и вообще словаки редко составляли конкуренцию россиянам на чемпионатах мира. Что на взрослых, что на молодёжных. Ребята были уверены в себе, получали удовольствие от игры, играли на кураже. Всё нормально.

Теперь играть с США в полуфинале. У американцев хорошая добротная команда. В выставочных матчах мы с ними играли упорно. Достойные соперники. Я думаю, что эта встреча будет под стать финалу, можно назвать её скрытым финалом. Обе команды однозначно претендуют на золотые медали. Тем более с учётом совершенно непонятной игры шведов и канадцев, вылетевших с турнира.

Конечно, у матча будет определённый подтекст. Обычно больший ажиотаж вызывает противостояние России с Канадой. Но США в последнее время удачно выступает на молодёжных чемпионатах мира. У них очень здорово поставлена школа подготовки. У американцев работает система по подготовке игроков. На каждом турнире они бьются за медали. Мы свои позиции немного подрастеряли, поэтому я думаю, что это будет маленький финал», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.