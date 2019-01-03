Костин: на мне капитанская повязка, а я не забиваю, это давило до матча

Нападающий сборной России Клим Костин прокомментировал победу в четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата мира со Словакией (8:3). Форвард системы «Сент-Луис Блюз» отметился дублем. Первая из шайб стала для российского нападающего дебютной на турнире.

«Немного давило до этого матча, что на мне капитанская повязка, а я не забиваю. В глубине души где-то это сидело. У нас на словаков не было недонастроя. В первом периоде были минуты, когда немного расслабились, но потом взяли себя в руки.



Поначалу был, конечно, удивлён, что Канада вылетела в четвертьфинале, но я до турнира говорил, что в одном матче можно было обыграть», — сказал Костин в эфире канала IIHF.

Сборная России в полуфинале сыграет с командой США. Вторую пару полуфиналистов составили сборные Швейцарии и Финляндии.