Брагин: Кравцов ушёл, потому что счёт позволял. Нормально всё с ним

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу в четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата мира со Словакией (8:3).

«Очень много эмоций и физических сил было затрачено в матче с Канадой. Мы всячески настраивали ребят, четвертьфинал — один из самых важных матчей на турнире. Тут либо ты идёшь дальше, либо едешь домой. Тяжеловато вошли, но потом реализовали свои моменты и груз ответственности спал. Мы ожидали, что будет непросто. Но если в общем брать, они вошли неплохо.

Кравцов? Нормально всё с ним. Почему ушёл? Счёт позволял. Надеемся, он будет играть», — сказал Брагин.

Во втором периоде травму получил лидер российской команды Виталий Кравцов. Воспитанник челябинского хоккея повредил руку и не смог продолжить матч. В заключительной трети вместо Кравцова в первом звене выходит Иван Морозов. Концовку матча Виталий досматривал на трибунах.