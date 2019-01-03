Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Романов: немного зацепили матч канадцев, очень удивились их вылету

Романов: немного зацепили матч канадцев, очень удивились их вылету
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Защитник сборной России Александр Романов прокомментировал победу в четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата мира со Словакией (8:3), а также поделился мнением о вылете с турнира сборных Швеции и Канады.

«Старались бросать как можно больше. Всё сложилось, только под конец, наверное, немного расслабились. Не очень приятно, конечно, что три гола пропустили. Сбавить игру? Нет, наоборот хотели больше атаковать ворота, где можно больше забить, чтобы появилось больше уверенности в команде. Я бы не сказал, что это была идеальная игра. Идеальных игр в принципе не бывает. Были какие-то погрешности в обороне, так что не могу сказать, что всё было идеально.

Очень удивились, что шведы и канадцы вылетели из турнира. Швейцарцев мы не смотрели, а канадцев немножко успели. Давления никакого, что мы фавориты. Всем командам нечего терять. Швейцария доказала, что они далеко не фавориты и обыграли тех, кто был на первом месте. В принципе, всё зависит от нас.

В полуфинале с США мы ожидаем мощную игру обеих команд. Не могу сказать, будут ли они более сложным соперником, чем Канада. Посмотрим», — цитирует Романова Sport24.

Дальше без Канады и Швеции. Матч Россия – США станет досрочным финалом МЧМ
Итоги четвертьфиналов и пары 1/2 финала молодёжного чемпионата мира-2019.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент