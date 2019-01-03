Романов: немного зацепили матч канадцев, очень удивились их вылету

Защитник сборной России Александр Романов прокомментировал победу в четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата мира со Словакией (8:3), а также поделился мнением о вылете с турнира сборных Швеции и Канады.

«Старались бросать как можно больше. Всё сложилось, только под конец, наверное, немного расслабились. Не очень приятно, конечно, что три гола пропустили. Сбавить игру? Нет, наоборот хотели больше атаковать ворота, где можно больше забить, чтобы появилось больше уверенности в команде. Я бы не сказал, что это была идеальная игра. Идеальных игр в принципе не бывает. Были какие-то погрешности в обороне, так что не могу сказать, что всё было идеально.

Очень удивились, что шведы и канадцы вылетели из турнира. Швейцарцев мы не смотрели, а канадцев немножко успели. Давления никакого, что мы фавориты. Всем командам нечего терять. Швейцария доказала, что они далеко не фавориты и обыграли тех, кто был на первом месте. В принципе, всё зависит от нас.

В полуфинале с США мы ожидаем мощную игру обеих команд. Не могу сказать, будут ли они более сложным соперником, чем Канада. Посмотрим», — цитирует Романова Sport24.