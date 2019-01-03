Элиас Петтерссон побил достижение Евгения Малкина

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» в овертайме одержал выездную победу над «Оттавой Сенаторз» — 4:3.

Хет-триком в составе победителей отметился шведский новичок Элиас Петтерссон. Для него этот хет-трик стал первым за карьеру в НХЛ. Шведский нападающий стал седьмым действующим игроком НХЛ, забившим 20 шайб за 40 или менее матчей. Для этого шведу потребовалось 37 матчей.

Таким образом, Петтерссон занял третье место среди действующих игроков, уступив лишь капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (20 шайб за 33 матча) и нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу (36 матчей). Швед превзошёл результат россиянина Евгения Малкина, которому на 20 шайб потребовалось 38 матчей.

Петтерссон был задрафтован «Кэнакс» в 2017 году в первом раунде под общим пятым номером. В сезоне-2017/18 выступал за шведский клуб «Векшё», набрав 56 (24+32) очков в 44 матчах регулярного чемпионата и став самым ценным игроком турнира. В плей-офф сыграл 13 встреч и записал в актив 19 (10+9) баллов. Также Петтерссон стал чемпионом мира 2018 года. В пяти матчах за сборную Швеции он набрал 3 (1+2) очка.