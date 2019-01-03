Дементьев: команды, пытающиеся подстроиться под США, не имеют шансов на победу

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира России и США. Игра состоится 5 января и начнётся в 00:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Американцы играют в монотонно-быстрый хоккей с основной целью – исключить любые потери и любое владение шайбой доводить до броска. Всё на скорости, всё в движении, все четыре звена идентичны, как под копирку, но вообще не играют в силовую борьбу. Очень быстрые в отборе, не дают принять шайбу и подумать, что с ней делать. В большинстве играют с огромной уверенностью, показывая прекрасный контроль шайбы, выполняют поперечные передачи и на дальнюю штангу для замыкания. В меньшинстве, как ни странно, защитники играют далеко от своего вратаря и мало обращают внимания на нападающих соперников перед вратарём.

Команды, пытающиеся подстроиться под игру США, не будут иметь шансы на победу. Только свой стиль и только своя игра будут ключом к победе в матче с американцами. Может быть, мне показалось, но как в матче со шведами, так и в игре с чехами судьи были благосклонны именно к американской команде», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.