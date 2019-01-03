Коньков: в «Ак Барсе» был шанс вновь побороться за Кубок Гагарина

Нападающий «Адмирала» Сергей Коньков рассказал о сложностях игры во Владивостоке и поделился мнением о срыве перехода в «Ак Барс».

«На мой взгляд, главное — привыкнуть к постоянной смене часовых поясов. Соперники, когда прилетают на Дальний Восток, не проходят акклиматизацию, поскольку всегда живут по европейскому времени. А вот нам приходится постоянно менять ритм — от европейского до дальневосточного. Из-за этого особое внимание нужно уделять первым матчам серий — и гостевых, и домашних, они всегда переходные. В одном положении с нами только «Амур». Даже «Куньлуню» полегче — они всего на пять часов опережают Москву, тогда как Владивосток и Хабаровск — на семь.

На Востоке больше площадок не европейского формата — финские в Казани и Нижнекамске, североамериканские в Хабаровске и Владивостоке. Каждый раз приходится перестраиваться с одного формата на другой, это новый опыт.

Я мог перейти в «Ак Барс»? Да, был интересный шанс вновь побороться за Кубок Гагарина. Но в то же время я не огорчился, когда узнал, что остаюсь в «Адмирале». У нас тоже есть турнирные задачи, сил и желания много, будем их решать», — цитирует Конькова Russia-Hockey.