Бокрош: сборная Словакии не была готова к началу матча, но хоть период выиграли

Главный тренер молодёжной сборной Словакии Эрнест Бокрош прокомментировал поражение в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира 2019 года с Россией (3:8).

«Прежде всего я должен сказать, что это очень неприятное поражение. Мы оказались не готовы ко второму периоду матча, не были готовы и к началу игры. В первые 10 минут Словакия пропустила трижды, мы очень неудачно действовали при игре в защите. Некоторые ребята сыграли не на должном уровне, что в целом отразилось на командной игре. Второй период проиграли со счётом 0:3. Это очень удручающий момент. Но приятно, что боролись до конца и по крайней мере третий период остался за нами», — цитирует Бокроша Hokej.sk.

На шестой минуте Григорий Денисенко открыл счёт, а уже через 31 секунду Степан Старков увеличил преимущество российской команды. Спустя пару минут отличился и защитник Александр Алексеев. Ещё до перерыва Никита Шашков упрочил перевес россиян, а в середине второго периода первую шайбу на турнире забросил Клим Костин. Всё тот же Костин спустя семь минут реализовал большинство и оформил дубль. Ещё через 40 секунд заброшенной шайбой отметился Кирилл Слепец. На 44-й минуте шайбу престижа забросил Мартин Фегервары. Восьмую шайбу сборной России забросил Илья Морозов, а словаки ответили голами Милоша Романа и Михала Ивана.