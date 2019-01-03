Все голы сборной России в ворота Словакии в четвертьфинальном матче МЧМ-2019

Молодёжная сборная России разгромила Словакию в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года. Матч завершился со счётом 8:3 в пользу подопечных Валерия Брагина.

На шестой минуте Григорий Денисенко открыл счёт, а уже через 31 секунду Степан Старков увеличил преимущество российской команды. Спустя пару минут отличился и защитник Александр Алексеев. Ещё до перерыва Никита Шашков упрочил перевес россиян, а в середине второго периода первую шайбу на турнире забросил Клим Костин. Всё тот же Костин спустя семь минут реализовал большинство и оформил дубль. Ещё через 40 секунд заброшенной шайбой отметился Кирилл Слепец. На 44-й минуте шайбу престижа забросил Мартин Фегервары. Восьмую шайбу сборной России забросил Илья Морозов, а словаки ответили голами Милоша Романа и Михала Ивана.

Видео голов также можно посмотреть на официальной странице чемпионата мира во «ВКонтакте».

На 53-й минуте матча тренерский штаб россиян произвёл замену вратаря — вместо Петра Кочеткова место в воротах занял Даниил Тарасов. Во втором периоде травму получил лидер российской команды Виталий Кравцов. Воспитанник челябинского хоккея повредил руку и не смог продолжить матч. В заключительной трети вместо Кравцова в первом звене выходит Иван Морозов. Концовку матча Виталий досматривал с трибуны.