Хартли: пока не решили, будут ли Налимов и Бобков играть по очереди

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча с казанским «Ак Барсом». Встреча состоится сегодня, 3 января, начало встречи — в 17:00 мск.



«Прежде всего Казань опасна своей глубиной состава. «Ак Барс» укомплектован талантливыми исполнителями во всех четырёх пятёрках. Это касается как их атаки, так и их обороны – там есть мастерство, там есть опыт. И для нас, конечно, это отличное испытание, противостоять такому серьёзному сопернику крайне интересно. Тем более это первая игра в новом году.



Будут ли играть по очереди Бобков и Налимов? Мы ещё не решили. Хороших вратарей много не бывает – наша команда начинала сезон с Бобковым и Рямё, сейчас к нам добавился Налимов, и мы все видели, как он сыграл с «Барысом». Сразу вошёл в игру, сделал несколько отличных сейвов, и мы смогли не только сравнять счёт, но и победить. Сейчас во вратарской линии у нас есть здоровая конкуренция, и Бобков и Налимов показывают классную игру, они оба отличные парни, понимают сложившуюся ситуацию и работают на команду. Так что мы будем идти шаг за шагом от матча к матчу и, советуясь с тренером вратарей Сергеем Звягиным, будем стараться принимать лучшее решение из возможных», — цитирует тренера официальный сайт клуба.