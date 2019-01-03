Бек: дебютная игра пошла по невероятному сценарию, игроки «Авангарда» отдали всё

Нападающий «Авангарда» Тейлор Бек поделился ожиданиями от встречи с казанским «Ак Барсом». Встреча состоится сегодня, 3 января, начало игры — в 17:00 мск.



«Моя дебютная игра пошла по сумасшедшему сценарию? Да, это было что-то невероятное! Мы проигрывали «Барысу» 0:3, но меня не покидало ощущение, что мы можем вернуться. Так оно и вышло. Все видели, как старались парни, как отдавали всё для победы. Вытащить такой матч перед своими болельщиками – большое дело, это очень много значит.



Игра с „Ак Барсом“? И соперник, и наша команда могут хорошо сыграть как в атаке, так и в обороне. Не думаю, что кто-то будет что-то менять в тактике именно перед сегодняшним матчем, наоборот, в таких играх все стараются использовать те наработки, которые тренировали весь год. В таких противостояниях работа всегда находится и для защитников, и для нападающих, вряд ли одна из сторон получит явное преимущество. Успех придёт, если мы сумеем создать и реализовать достаточно моментов в атаке, не ошибаясь при этом у своих ворот», — цитирует игрока официальный сайт клуба.