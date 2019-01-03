Экс-форвард рижского «Динамо» Кларк перешёл в чемпионат Швейцарии

Нападающий Кевин Кларк перешёл в клуб чемпионата Швейцарии «Рапперсвилль-Йона», информирует издание Swiss Hockey News. Напомним, несколько дней назад канадский форвард покинул рижское «Динамо», как сообщали латвийские СМИ, соглашение было расторгнуто по инициативе клуба.



31-летний хоккеист в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 38 встречах, записав на свой счёт 13 (9+4) баллов при показателе полезности "-11" и 26 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на льду около 17 минут за матч.



Ранее Кларк выступал в чемпионатах Германии, Швейцарии и в Швеции, а также в Американской хоккейной лиге.



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