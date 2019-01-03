Лундестрём: на МЧМ-2019 судьи весь турнир были против сборной Швеции

Нападающий молодёжной сборной Швеции Исак Лундестрём выразил недовольство работой судей на молодёжном чемпионате мира—2019. Напомним, шведская национальная команда покинула турнир, неожиданно проиграв в четвертьфинале команде Швейцарии (0:2).



«Мне сейчас непросто говорить. Хотя судьи стараются выполнять свою работу как можно лучше, но мне кажется, что они были против сборной Швеции весь турнир. Это сложно принять, но мы не собираемся жаловаться. Мы преодолеем это испытание», — приводит слова форварда Expressen.

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На 16-й минуте с передачи Джанлуки Бургера отличился Янник Брюшвайлер, а вторую шайбу в ворота шведов на 34-й минуте забросил Лука Висс, которому ассистировали Сандро Шмид и Мэттью Вербун. Швейцарский голкипер Лука Холленштайн отразил 41 бросок и был признан лучшим игроком матча.