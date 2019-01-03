Svenska.ule: сборная Швеции уезжает с МЧМ-2019, поджав хвост

Журналист издания Svenska.ule Кристофер Хербертс жёстко раскритиковал сборную Швеции за вылет с молодёжного чемпионата мира—2019. Шведская национальная команда уступила в четвертьфинале команде Швейцарии со счётом 0:2.



Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года



«Швеция возвращается домой без шанса на медали после сенсационного поражения от Швейцарии. 12 лет подряд „Тре крунур“ входили в четвёрку лучших на юношеском чемпионате мира. На групповых этапах Швеция выиграла 48 матчей подряд, и с 2006 года команда играла как минимум в полуфинале каждый год. Но статистика ничего не значила сегодня, когда Швеция безрезультатно билась об оборону соперника. Теперь шведская сборная уезжает домой, поджав хвост», — написал журналист.

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