Защитник Станислав Калашников перешёл в новокузнецкий «Металлург», информирует официальный сайт команды. 20 декабря хоккеист покинул череповецкую «Северсталь», расторгнув с клубом контракт по соглашению сторон.

27-летний защитник выступал в составе команды на протяжении двух последних сезонов. За это время он провёл 73 матча в Континентальной хоккейной лиге, забросив одну шайбу и отдав четыре результативные передачи при показателе полезности «0» и 38 минутах штрафного времени.



Ранее Калашников защищал цвета «Торпедо», новокузнецкого «Металлурга», «Югры», «Нефтехимика» и «Авангарда». Всего в Континентальной хоккейной лиге игрок провёл 236 матчей, набрал 29 (6+23) очков, заработал полезность «-35».