Стали известны составы московского «Спартака» и астанинского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 3 января, начало игры — в 17:00 мск. В состав астанинцев после тяжёлой травмы вернулся форвард Брэндон Боченски.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Кутейкин — Дыбленко, Лисин — Зубов — Даугавиньш;
Кулик — Вишневский, Фёдоров — Максвелл — Хохлачёв;
Провольнев — Калинин, Лещенко — Ганзл — Никонцев;
Осипов, Волков, Злобин — Воронин — Цыплаков.
«Барыс»:
Граховина (Карлссон);
Сведберг — Даллмэн, Фрэттин — Валк — Михайлис;
Диц — Маклюков, Петерссон — Кормье — Старченко;
Блэкер — Семёнов, Боченски — Бойд — Шевченко;
Полохов — Петухов, Асетов — Сагадеев — Акользин.
«Спартак» — «Барыс»: в состав гостей вернулся Брэндон Боченски