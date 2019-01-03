«Спартак» — «Барыс»: в состав гостей вернулся Брэндон Боченски

Стали известны составы московского «Спартака» и астанинского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 3 января, начало игры — в 17:00 мск. В состав астанинцев после тяжёлой травмы вернулся форвард Брэндон Боченски.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Кутейкин — Дыбленко, Лисин — Зубов — Даугавиньш;

Кулик — Вишневский, Фёдоров — Максвелл — Хохлачёв;

Провольнев — Калинин, Лещенко — Ганзл — Никонцев;

Осипов, Волков, Злобин — Воронин — Цыплаков.



«Барыс»:



Граховина (Карлссон);

Сведберг — Даллмэн, Фрэттин — Валк — Михайлис;

Диц — Маклюков, Петерссон — Кормье — Старченко;

Блэкер — Семёнов, Боченски — Бойд — Шевченко;

Полохов — Петухов, Асетов — Сагадеев — Акользин.