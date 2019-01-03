«Куньлунь» уступил «Адмиралу» на домашнем льду

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» на домашней арене уступил «Адмиралу» из Владивостока, встреча завершилась со счётом 2:3. Для подопечных Юсси Таполы поражение стало шестым в последних семи матчах.



Счёт во встрече был открыт на 10-й минуте, заброшенной шайбой отметился защитник команды Сэм Лёфквист. Во втором периоде гости забросили трижды усилиями Константина Глазачева, Дениса Вихарева и Василия Стрельцова, «Куньлунь» ответил только голом Олли Палолы. Заключительный период прошёл без заброшенных шайб.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19