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«Куньлунь» уступил «Адмиралу» на домашнем льду

«Куньлунь» уступил «Адмиралу» на домашнем льду
Хоккей / КХЛ

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» на домашней арене уступил «Адмиралу» из Владивостока, встреча завершилась со счётом 2:3. Для подопечных Юсси Таполы поражение стало шестым в последних семи матчах.

Счёт во встрече был открыт на 10-й минуте, заброшенной шайбой отметился защитник команды Сэм Лёфквист. Во втором периоде гости забросили трижды усилиями Константина Глазачева, Дениса Вихарева и Василия Стрельцова, «Куньлунь» ответил только голом Олли Палолы. Заключительный период прошёл без заброшенных шайб.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2019, четверг. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
2:3
1:0, 1:3, 0:0
Адмирал
Владивосток
1:0 – Лёфквист (Лунд, Ип) – 09:01 (5x5), 1:1 – Глазачев (Вихарев, Козловский) – 22:06 (5x5), 1:2 – Вихарев (Глазачев, Воронин) – 25:17 (5x5), 1:3 – Стрельцов (Черников) – 26:26 (4x5), 2:3 – Палола (Лёфквист) – 39:30 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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