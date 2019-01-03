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«Спартак» — «Барыс»: на арене был поднят свитер Владимира Тюрикова

«Спартак» — «Барыс»: на арене был поднят свитер Владимира Тюрикова
Хоккей / КХЛ

Перед игрой московского «Спартака» и астанинского «Барыса» под своды московской арены был поднят именной свитер одного из самых легендарных защитников в истории «Спартака» Владимира Тюрикова.

С 10 лет занимался Владимир Вячеславович в спартаковской школе, в 17 лет он дебютировал в основном составе «Спартака». 19 сезонов провёл в родном клубе, сыграл 702 матча (94 заброшенные шайбы и 144 результативные передачи) — это рекорд «Спартака». Тюриков — пятикратный серебряный призёр, двукратный бронзовый призёр СССР, ЧЕ среди юниоров, ЧМ и бронзовый призёр в составе молодёжной сборной СССР. Обладатель Кубка Шпенглера, неоднократный победитель турнира на Приз Известий.

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