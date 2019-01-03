Финские СМИ – о публикации TSN: отсылка к войне — это, мягко говоря, своеобразно

Финское издание Iltalehti прокомментировало географическую ошибку канала TSN, который сопроводил новость о победе сборной Финляндии над командой Канады (2:1 ОТ) в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира картинкой с картой времён Великой Отечественной войны.



«Безусловно, победа Финляндии стала исторической, потому что молодёжная сборная Канады до этого всегда брала медали на домашних турнирах. Но всё же отсылка к войне — это, мягко говоря, своеобразно», — указано на сайте издания.



Напомним, на картинке оказалась карта Финляндии с границей восточнее Петрозаводска. На картинке отчётливо видны названия Äänislinna, Kontupohja, Karhumäki и другие. Это Петрозаводск, Кондопога и Медвежьегорск. А также слова East Karelia – Восточная Карелия.

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