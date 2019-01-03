Стали известны составы финского «Йокерита» и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщают клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 3 января, начало игры — в 19:30 мск. В составе «Сибири» не сыграет форвард Егор Миловзоров из-за проблем с въездными документами.
«Йокерит»:
Калниньш (Запольски);
Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;
Столлери — Грант, Весалайнен — Маннинен — Н. Йенсен;
Й. Йенсен — Лауридсен, Йормакка — Плэтт — Мозес;
Нурмиканта, Иконен — Пильстрём — Мяки.
«Сибирь»:
Тэйлор (Красиков);
Логинов — Алексеев, Принс — Комаров — Пельтола;
Игнатович — Демидов, Казаков — Саюстов — Михайлов;
Наумов — Лукин, Карон — Пешехонов — Шаров;
Климонтов, Первушин — Романцев — Ткаченко, Яковлев.
«Йокерит» — «Сибирь»: Миловзоров не сыграет из-за проблем с документами