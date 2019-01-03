«Йокерит» — «Сибирь»: Миловзоров не сыграет из-за проблем с документами

Стали известны составы финского «Йокерита» и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщают клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 3 января, начало игры — в 19:30 мск. В составе «Сибири» не сыграет форвард Егор Миловзоров из-за проблем с въездными документами.



«Йокерит»:



Калниньш (Запольски);

Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;

Столлери — Грант, Весалайнен — Маннинен — Н. Йенсен;

Й. Йенсен — Лауридсен, Йормакка — Плэтт — Мозес;

Нурмиканта, Иконен — Пильстрём — Мяки.



«Сибирь»:



Тэйлор (Красиков);

Логинов — Алексеев, Принс — Комаров — Пельтола;

Игнатович — Демидов, Казаков — Саюстов — Михайлов;

Наумов — Лукин, Карон — Пешехонов — Шаров;

Климонтов, Первушин — Романцев — Ткаченко, Яковлев.