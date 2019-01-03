Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Вильярреал» — «Реал». 3 января. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Канадские болельщики скандировали фамилию вратаря Дипьетро после вылета с МЧМ

Канадские болельщики скандировали фамилию вратаря Дипьетро после вылета с МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Сборная Канады потерпела поражение от команды Финляндии в четвертьфинале домашнего молодёжного чемпионата мира—2019, встреча завершилась со счётом 1:2 ОТ. После финальной сирены канадские болельщики скандировали фамилию вратаря Майкла Дипьетро после вылета с МЧМ.

Посмотреть видео эпизода также можно в «инстаграме» телеканала TSN.

«Не надо было проигрывать русским». Канада – о вылете своей сборной с МЧМ
Большая боль хоккейной державы.

Счёт в начале второго периода открыл защитник канадцев Иэн Митчелл. Финны смогли отыграться на последней минуте основного времени, сняв вратаря, – отличился Алекси Хепониеми. В овертайме победу скандинавской сборной принёс защитник Тони Утунен, забивший на шестой минуте дополнительного времени. Также в овертайме капитан канадской команды Макс Комтуа не реализовал штрафной бросок.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент