Канадские болельщики скандировали фамилию вратаря Дипьетро после вылета с МЧМ

Сборная Канады потерпела поражение от команды Финляндии в четвертьфинале домашнего молодёжного чемпионата мира—2019, встреча завершилась со счётом 1:2 ОТ. После финальной сирены канадские болельщики скандировали фамилию вратаря Майкла Дипьетро после вылета с МЧМ.

Посмотреть видео эпизода также можно в «инстаграме» телеканала TSN.

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Счёт в начале второго периода открыл защитник канадцев Иэн Митчелл. Финны смогли отыграться на последней минуте основного времени, сняв вратаря, – отличился Алекси Хепониеми. В овертайме победу скандинавской сборной принёс защитник Тони Утунен, забивший на шестой минуте дополнительного времени. Также в овертайме капитан канадской команды Макс Комтуа не реализовал штрафной бросок.