Тренер Канады: на МЧМ стало сложнее победить, все соперники становятся лучше

Главный тренер молодёжной сборной Канады Тим Хантер поделился впечатлениями от проигранной встречи с Финляндией (1:2 ОТ) в четвертьфинальном матче домашнего молодёжного чемпионата мира—2019.



Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года



«Почему буллит в овертайме бил Комтуа? Всё просто, он наш лучший буллитмейстер.



Я не собираюсь сейчас сидеть и говорить, что пошло не так или о том, что же мы могли сделать лучше. Что случилось, то случилось



Очень тяжело победить на молодёжном чемпионате мира. Все команды становятся лучше. Стало труднее выигрывать на постоянной основе. Всё кончено, надо двигаться дальше. Мы гордимся нашими игроками, как они сражались за победу», — приводит слова специалиста TSN.

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