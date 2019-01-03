«Ак Барс» — «Авангард»: победный гол забил Секач после шикарной передачи Азеведу

Решающий гол в матче казанского «Ак Барса» и хоккейного клуба «Авангард» (4:3 ОТ) забил нападающий команды хозяев Иржи Секач, отправив шайбу в сетку броском в касание после шикарной передачи Джастина Азеведу.

Посмотреть видео решающего гола можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Ак Барс» одержал победу над «Авангардом» в овертайме

В первом периоде команда хозяев забила дважды усилиями Никиты Лямкина и Роба Клинкхаммера, на что гости ответили точным броском Тейлора Бека. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами голов стали Владислав Кара и Евгений Медведев. На 57-й минуте «Авангард» сумел сравнять счёт благодаря шайбе Вилле Покки. «Ак Барс» вырвал победу в овертайме после броска в одно касание от Иржи Секача.