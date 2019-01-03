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Билялетдинов: Азеведу тяжело играть и в обороне, и в атаке, будучи в центре

Билялетдинов: Азеведу тяжело играть и в обороне, и в атаке, будучи в центре
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Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от матча с «Авангардом» (4:3 ОТ).

«Считаю, что матч получился хорошим, хорошим получилось его начало. Немножко испортило игру удаление, в общем-то оно ненужное было, игра после этого поменялась. Тем не менее команда играла, я очень доволен тем, что мы выиграли. Будем готовиться к завтрашнему матчу.

Почему перевёл Ткачёва к Азеведу и Секачу? Это не эксперимент, это уже было — Володя играл с ними раньше. Мы считаем, что Азеведу очень тяжело, выполняя роль центрального, играть и в обороне, и в атаке, поэтому постарались развязать Джастину руки. Я считаю, что они играли неплохо сегодня.

Михеев не играет, потому что играют другие. Я доволен его игрой и сейчас», — цитирует Билялетдинова официальный сайт клуба.

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