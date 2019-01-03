«Даллас» вернул Дениса Гурьянова в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» отправил российского нападающего Дениса Гурьянова в фарм-клуб «Техас», информирует официальный сайт команды.



Гурьянов в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 11 матчах, сумев записать на свой счёт 3 (1+2) балла при показателе полезности «0» и нуле минут штрафного времени.



Россиянин в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром «Техаса». В 23 матчах нынешнего сезона забросил 9 шайб и отдал 19 результативных передач при показателе полезности «+6» и 6 штрафных минутах. За всю «регулярку» Денис только семь раз уходил со льда без набранных очков.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Денис Гурьянов установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ