Гуськов: прогресс швейцарцев зашкаливает, выход в полуфинал МЧМ не удивил

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал успехи сборной Швейцарии на МЧМ-2019, которая вышла в полуфинал турнира после победы над Швецией (2:0).



«С одной стороны, швейцарцы обыграли шведов сенсационно, но с другой, если посмотреть на их прогресс за последние годы, то он зашкаливает. В швейцарской лиге очень много канадцев и канадских тренеров. Тренировочный процесс, видение игры и её постановка приближены к североамериканскому хоккею. Если мы посмотрим на национальную команду, она тоже идёт широким шагом к прогрессу. Так что в этом результате нет ничего удивительного. Уверен, что с каждым годом они будут становиться ещё лучше и нести угрозу любой сборной. Это же показала и Германия на Олимпиаде в Пхёнчхане», — рассказал Гуськов в интервью «Чемпионату».

Дальше без Канады и Швеции. Матч Россия – США станет досрочным финалом МЧМ Итоги четвертьфиналов и пары 1/2 финала молодёжного чемпионата мира-2019.