Уланов: «Спартак» заблокировал пять бросков за матч, «Барыс» — 17

Тренер московского «Спартака» Игорь Уланов поделился впечатлениями от проигранного матча с астанинским «Барысом» (2:3).



«С наступившим Новым годом! Думаю, что игра была как на качелях: моменты возникали то у одних ворот, то у других. Хорошие голы забили в неравных составах. Тем не менее второй период у нас выпал, нас закрыли в нашей зоне, стали отбрасываться. Нельзя проигрывать, ведя в счёте — 2:0. За всю игру у нас пять бросков заблокировано, у „Барыса“ — 17. Это не та отдача, которая должна быть. Я понимаю, бросок броску рознь, но надо помогать друг другу», — приводит слова специалиста официальный сайт астанинской команды.



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