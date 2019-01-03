Лукоянов: в «Салавате» играет наш соотечественник, завтра он получит

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился эмоциями от игры с «Авангардом» (4:3 ОТ) и рассказал об ожиданиях от встречи с «Салаватом Юлаевым».



«У «Авангарда» очень хорошая команда, тяжело было играть. Хорошая атака, быстрые они. Где-то не справились, опять эти удаления, как всегда, подводят нас. В формате «пять на три» сыграли не в своём репертуаре, не так, как хотим. Забей гол — и 4:1, было бы намного легче. В новом году, какая бы победа ни была, хорошо, что сделали результат, взяли два очка. Хороший старт в этом году — сегодня были полные трибуны, это очень завораживает и придаёт сил. Мы тренировались чуть больше в новом году, это и воплотилось в одну решающую шайбу.



Лучше, что мы завтра играем. Не надо тренироваться. Хорошая завтра игра будет, ещё лучше, соперник будет ещё принципиальнее. Они знают, что проиграли нам два матча в этом сезоне, и очень хотят выиграть. Мы приложим все усилия и покажем завтра хороший хоккей, тем более мы уже вошли в игровой ритм. Думаю, завтра будет полегче. Завтра будет сюрприз: в „Салавате“ играет наш соотечественник по республике, завтра он получит», — рассказал форвард в интервью пресс-службе клуба.

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