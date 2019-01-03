«Йокерит» взял верх над «Сибирью» в Хельсинки

В Хельсинки местный «Йокерит» одержал победу над новосибирской «Сибирью», встреча завершилась со счётом 4:1. Финский коллектив выиграл третий матч подряд. У подопечных Александра Андриевского — два поражения в последних пяти играх.



Счёт на седьмой минуте игры открыл защитник хозяев Алекс Грант. Во втором периоде «Йокерит» забросил ещё две шайбы усилиями Брайана О'Нилла и Никласа Йенсена, у «Сибири» гол на свой счёт записал Юкка Пельтола. На 55-й минуте Йон Норман установил окончательный счёт.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов матча можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.