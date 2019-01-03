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«Йокерит» взял верх над «Сибирью» в Хельсинки

«Йокерит» взял верх над «Сибирью» в Хельсинки
Хоккей / КХЛ

В Хельсинки местный «Йокерит» одержал победу над новосибирской «Сибирью», встреча завершилась со счётом 4:1. Финский коллектив выиграл третий матч подряд. У подопечных Александра Андриевского — два поражения в последних пяти играх.

Счёт на седьмой минуте игры открыл защитник хозяев Алекс Грант. Во втором периоде «Йокерит» забросил ещё две шайбы усилиями Брайана О'Нилла и Никласа Йенсена, у «Сибири» гол на свой счёт записал Юкка Пельтола. На 55-й минуте Йон Норман установил окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2019, четверг. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
4:1
1:0, 2:1, 1:0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Грант (Калниньш) – 06:54 (5x4), 1:1 – Пельтола (Принс) – 26:39 (4x4), 2:1 – О'Нилл (Норман, Весалайнен) – 32:34 (5x5), 3:1 – Йенсен (Лауридсен, Маннинен) – 33:37 (5x5), 4:1 – Норман (О'Нилл, Йоэнсуу) – 54:06 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов матча можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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