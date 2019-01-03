Депутат Госдумы: ситуация с картой Финляндии — подстроенная провокация

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал ситуацию с канадским каналом TSN. Канал сопроводил новость о победе сборной Финляндии над командой Канады в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира картинкой с картой времён Великой Отечественной войны.



«Это чистая провокация, чтобы поиграть на нервах наших болельщиков, функционеров и хоккеистов. Официальным лицам нужно обязательно отреагировать, выразить протест. Но ни в коем случае это дело не должно касаться наших хоккеистов. Впереди у них решающие матчи, так что они не должны ощущать морального давления из-за этого.



Те люди, которые опубликовали и подстроили это, должны понимать, что никакое отношение к спорту эта публикация с картой Карелии во время войны не имеет. Такие провокационные публикации появляются во время важных турниров и матчей — такое было и перед началом чемпионата мира по футболу. Такие вещи нужно пресекать. Но ещё раз отмечу — наши ребята шикарно играют, ими гордится вся страна. Эта публикация нисколько не повлияет на результаты чемпионата мира», — цитирует функционера «Спорт-экспресс».

Финский Петрозаводск? После вылета своих с МЧМ канадское СМИ попутало берега Новость о победе Финляндии в четвертьфинале сопроводили картинкой с картой времён Великой Отечественной войны.