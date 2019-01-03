Сидоренко: недовольны легионерами «Динамо», они должны решать исход игр

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко выразил недовольство игрой легионеров команды.



«Команда стала немного другой. Она преобразилась, ребята теперь понимают, как нужно действовать на льду. Результаты говорят сами за себя, мы работаем над ошибками. Конечно, нам очень не хватает забивных форвардов, но командные действия стали лучше.



Уверен, легионеры должны быть сильными, лучше местных хоккеистов, поэтому требования к ним серьёзные. Мы недовольны их действиями в атаке, где они должны решать исход встреч. Приятно, что в решающий момент они забивают, но в поездке легионеры проиграли два микроматча. Мы связываем огромные надежды на реализацию большинства, где они должны забрасывать», — сказал Сидоренко в программе «Овертайм».