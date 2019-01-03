Два хоккеиста московского «Спартака» стали отцами

Сразу у двоих хоккеистов московского «Спартака» родились дети, сообщил «Чемпионату» хоккейный агент Юрий Николаев. У защитника Андрея Кутейкина родился сын, ставший вторым ребёнком в семье, у другого игрока обороны, Михаила Григорьева, — первенец.



Напомним, сегодня «Спартак» играл с «Барысом» (2:3), Кутейкин принимал участие во встрече, Григорьев — нет.

«Барыс» отыгрался с 0:2 и одолел «Спартак»

Счёт во встрече открыла московская команда, на 19-й минуте заброшенной шайбой отметился Артём Воронин. Во втором периоде соперники забили по голу, авторами которых стали Анатолий Никонцев и Кевин Даллман. В заключительном периоде «Барыс» вырвал победу благодаря шайбам Романа Старченко и Даррена Дица.



Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19