Денис Гурьянов и Павел Францоуз приглашены на Матч звёзд АХЛ

Стали известны составы команд на Матч звёзд Американской хоккейной лиги. В состав сборной Центрального дивизиона попал российский нападающий Денис Гурьянов, в команду Тихоокеанского дивизиона вошёл чешский голкипер Павел Францоуз, в прошлом сезоне выступавший за челябинский «Трактор».



Гурьянов в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 11 матчах, сумев записать на свой счёт 3 (1+2) балла при показателе полезности «0» и нуле минут штрафного времени.



Россиянин в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром «Техаса». В 23 матчах нынешнего сезона забросил 9 шайб и отдал 19 результативных передач при показателе полезности «+6» и 6 штрафных минутах. За всю «регулярку» Денис только семь раз уходил со льда без набранных очков.



Францоуз отыграл 23 матча в АХЛ, отражая 91,9% бросков по воротам, также проведя две игры в НХЛ.



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