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Первый гол Нюландера в сезоне не помог «Торонто» обыграть «Миннесоту»

Первый гол Нюландера в сезоне не помог «Торонто» обыграть «Миннесоту»
Хоккей / НХЛ

В первом матче игрового дня регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду уступил «Миннесоте Уайлд» — 3:4.

Канадский клуб повёл к шестой минуте со счётом 2:0 – дубль оформил Митчелл Марнер, причём первую шайбу он забросил уже на седьмой секунде встречи. В середине стартового периода Чарли Койл отыграл один гол. Ко второму перерыву «дикари» восстановили равновесие благодаря результативным атакам в исполнении Микко Койву и Джареда Сперджена. У хозяев первый гол в сезоне забил Вильям Нюландер. Победу «Миннесоте» на 45-й минуте принёс Зак Паризе.

Никита Зайцев сыграл 17 минут и 54 секунды, за которые заработал показатель полезности «-1» и заблокировал 2 броска в створ. У Игоря Ожиганова 3 силовых приёма и 2 блок-шота за 12.24.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2019, четверг. 22:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3:4
2:1, 1:2, 0:1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Марнер (Браун, Таварес) – 00:07 (5x5), 2:0 – Марнер (Таварес, Хейнси) – 05:38 (5x5), 2:1 – Койл (Канин, Сперджен) – 09:09 (5x5), 2:2 – Койву (Сперджен, Паризе) – 25:09 (5x5), 3:2 – Нюландер (Мэттьюс, Дермотт) – 28:16 (5x5), 3:3 – Сперджен (Гринвей, Нидеррайтер) – 29:36 (5x5), 3:4 – Паризе (Койл) – 44:21 (5x5)
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