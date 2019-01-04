Первый гол Нюландера в сезоне не помог «Торонто» обыграть «Миннесоту»

В первом матче игрового дня регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду уступил «Миннесоте Уайлд» — 3:4.

Канадский клуб повёл к шестой минуте со счётом 2:0 – дубль оформил Митчелл Марнер, причём первую шайбу он забросил уже на седьмой секунде встречи. В середине стартового периода Чарли Койл отыграл один гол. Ко второму перерыву «дикари» восстановили равновесие благодаря результативным атакам в исполнении Микко Койву и Джареда Сперджена. У хозяев первый гол в сезоне забил Вильям Нюландер. Победу «Миннесоте» на 45-й минуте принёс Зак Паризе.

Никита Зайцев сыграл 17 минут и 54 секунды, за которые заработал показатель полезности «-1» и заблокировал 2 броска в створ. У Игоря Ожиганова 3 силовых приёма и 2 блок-шота за 12.24.