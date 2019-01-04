«Сент-Луис» — «Вашингтон»: Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на домашнем льду принимает «Вашингтон Кэпиталз» (1:1 после первого периода). На 16-й минуте отличился капитан гостей Александр Овечкин, ассистентами выступили Михал Кемпны и Джон Карлсон.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте лиги.

Россиянин первым в текущем сезоне преодолел планку в 30 голов. Ближайший его преследователь в снайперской гонке –Джефф Скиннер из «Баффало Сэйбрз» с 27 заброшенными шайбами в активе.

Овечкин прервал безголевую серию из шести матчей. Для него этой 46-й результативный балл в сезоне – 30 шайб и 16 передач.

Ранее Александр уведомил Национальную хоккейную лигу о решении пропустить Матч всех звёзд 2019 года, который состоится 26-27 января в Сан-Хосе.