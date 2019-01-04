Овечкин – шестой игрок в истории НХЛ, забивавший не менее 30 голов в 14 сезонах

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на домашнем льду принимает «Вашингтон Кэпиталз» (1:2, идёт второй период). На 16-й минуте отличился капитан гостей Александр Овечкин, ассистентами выступили Михал Кемпны и Джон Карлсон.

Россиянину покорилась планка в 30 голов. Он стал шестым игроком в истории лиги, забрасывавшим не менее 30 шайб в течение 14 сезонов. Александр повторил достижение Уэйна Гретцки, Марселя Дионна и Горди Хоу. У Яромира Ягра 15 таких сезонов, у Майка Гартнера – 17.

Овечкин прервал безголевую серию из шести матчей. Для него этой 46-й результативный балл в сезоне – 30 шайб и 16 передач.

Ближайший его преследователь в снайперской гонке –Джефф Скиннер из «Баффало Сэйбрз» с 27 заброшенными шайбами в активе.