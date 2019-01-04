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«Бостон» обыграл «Калгари», «Баффало» победил «Флориду»

«Бостон» обыграл «Калгари», «Баффало» победил «Флориду»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» одержал домашнюю победу над «Калгари Флэймз» — 6:4.

В составе победителей дубли оформили Джейк Дебраск и Брэд Маршан, по голу на счету Джона Мура и Давида Пастрняка. У «огоньков» отличились Михаэль Фролик, Элиас Линдхольм, Джонни Годро и Микаэль Баклунд.

В параллельной встрече «Баффало Сэйбрз» дома взял верх над «Флоридой Пантерз» — 4:3.

В составе «клинков» дубль оформил Джефф Скиннер, с 28 голами вышедший на второе место в снайперской гонке. Также отличились Тейдж Томпсон и Сэм Райнхарт. У «пантер» голы на счету Фрэнка Ватрано, Майка Хоффмана и Александра Баркова.

На счету Евгения Дадонова показатель полезности «-1» и 2 броска в створ за 19.50 на льду (3.48 – в большинстве). Богдан Киселевич сыграл 11.35.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2019, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
6:4
2:1, 1:1, 3:2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Фролик (Янковски) – 07:46 (4x5), 1:1 – Мур (Грызлик, Форсбакка-Карлссон) – 09:02 (5x4), 2:1 – Дебраск (Крейчи, Донато) – 14:19 (5x5), 2:2 – Линдхольм (Годро, Хэнифин) – 21:05 (5x5), 3:2 – Маршан (Крюг, Бержерон) – 21:41 (5x5), 4:2 – Пастрняк (Крюг, Галак) – 40:54 (5x4), 4:3 – Годро (Монахан, Хэнифин) – 49:27 (5x5), 5:3 – Дебраск (Крейчи) – 53:46 (5x5), 5:4 – Баклунд (Джордано, Андерссон) – 56:27 (5x5), 6:4 – Маршан (Пастрняк, Бержерон) – 58:10 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2019, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
4:3
2:0, 0:1, 2:2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Скиннер (Райнхарт) – 04:42 (5x5), 2:0 – Томпсон (Соботка, Шири) – 07:15 (5x5), 2:1 – Ватрано (Севьюр) – 33:42 (5x5), 3:1 – Райнхарт (Пилут, Богосян) – 41:20 (5x5), 3:2 – Хоффман (Барков, Юбердо) – 52:15 (5x4), 4:2 – Скиннер – 56:14 (5x5), 4:3 – Барков (Яндл, Экблад) – 58:31 (6x5)
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