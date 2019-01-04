«Бостон» обыграл «Калгари», «Баффало» победил «Флориду»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» одержал домашнюю победу над «Калгари Флэймз» — 6:4.

В составе победителей дубли оформили Джейк Дебраск и Брэд Маршан, по голу на счету Джона Мура и Давида Пастрняка. У «огоньков» отличились Михаэль Фролик, Элиас Линдхольм, Джонни Годро и Микаэль Баклунд.

В параллельной встрече «Баффало Сэйбрз» дома взял верх над «Флоридой Пантерз» — 4:3.

В составе «клинков» дубль оформил Джефф Скиннер, с 28 голами вышедший на второе место в снайперской гонке. Также отличились Тейдж Томпсон и Сэм Райнхарт. У «пантер» голы на счету Фрэнка Ватрано, Майка Хоффмана и Александра Баркова.

На счету Евгения Дадонова показатель полезности «-1» и 2 броска в створ за 19.50 на льду (3.48 – в большинстве). Богдан Киселевич сыграл 11.35.