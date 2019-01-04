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«Каролина» обыграла «Филадельфию» благодаря трём очкам Терявяйнена

«Каролина» обыграла «Филадельфию» благодаря трём очкам Терявяйнена
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» одержал выездную победу над «Филадельфией Флайерз» — 5:3.

В составе победителей 3 очка (2+1) набрал Теуво Терявяйнен. Также голами отметились Даги Хэмилтон, Джастин Уильямс и Уоррен Фёгеле. У «лётчиков» заброшенные шайбы на счету Уэйна Симмондса, Шона Кутюрье и Джеймса ван Римсдайка.

Второй номер драфта-2018 Андрей Свечников заработал 4 минуты штрафа, также на его счету 2 броска в створ и 2 силовых приёма за 16.39 на льду (2.03 – большинстве).

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился показателем полезности «-2», в его активе 2 силовых приёма и 2 заблокированных броска за 27.42 – первый показатель в матче среди полевых игроков.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2019, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
3:5
0:0, 0:3, 3:2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Хэмилтон (Макгинн, Терявяйнен) – 21:56 (5x5), 0:2 – Уильямс (Ахо, Хэмилтон) – 23:04 (5x4), 0:3 – Терявяйнен (Ахо, Ферланд) – 37:20 (5x4), 0:4 – Фёгеле (де Хаан, Фолк) – 45:01 (5x5), 1:4 – Симмондс (Ворачек, Жиру) – 46:17 (5x4), 2:4 – Кутюрье (Жиру, Конечны) – 47:23 (5x5), 3:4 – ван Римсдайк (Ворачек, Гостисбер) – 50:58 (5x4), 3:5 – Терявяйнен – 55:13 (5x5)
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