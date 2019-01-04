«Каролина» обыграла «Филадельфию» благодаря трём очкам Терявяйнена

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» одержал выездную победу над «Филадельфией Флайерз» — 5:3.

В составе победителей 3 очка (2+1) набрал Теуво Терявяйнен. Также голами отметились Даги Хэмилтон, Джастин Уильямс и Уоррен Фёгеле. У «лётчиков» заброшенные шайбы на счету Уэйна Симмондса, Шона Кутюрье и Джеймса ван Римсдайка.

Второй номер драфта-2018 Андрей Свечников заработал 4 минуты штрафа, также на его счету 2 броска в створ и 2 силовых приёма за 16.39 на льду (2.03 – большинстве).

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился показателем полезности «-2», в его активе 2 силовых приёма и 2 заблокированных броска за 27.42 – первый показатель в матче среди полевых игроков.