«Чикаго» в овертайме уступил «Айлендерс», «Монреаль» обыграл «Ванкувер»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» в овертайме уступил на выезде «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:3. «Островитяне» более чем в два раза перебросали гостей – 50:21.



Дубль в составе победителей оформил Мэтью Барзал. Гол в овертайме на счету Девона Тэйвза, забросившего первую шайбу в карьере. У «Чикаго» отличились Доминик Кагун и Патрик Кейн.



Артём Анисимов заработал показатель полезности «-1» и нанёс бросок в створ за 17.01 на льду.



В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» дома одержал сухую победу над «Ванкувер Кэнакс» — 2:0.



Голами в составе канадского клуба отметились Джорди Бенн и Джонатан Друен. Кэри Прайс оформил шат-аут, отразив 33 броска.