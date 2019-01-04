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«Чикаго» в овертайме уступил «Айлендерс», «Монреаль» обыграл «Ванкувер»

«Чикаго» в овертайме уступил «Айлендерс», «Монреаль» обыграл «Ванкувер»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» в овертайме уступил на выезде «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:3. «Островитяне» более чем в два раза перебросали гостей – 50:21.

Дубль в составе победителей оформил Мэтью Барзал. Гол в овертайме на счету Девона Тэйвза, забросившего первую шайбу в карьере. У «Чикаго» отличились Доминик Кагун и Патрик Кейн.

Артём Анисимов заработал показатель полезности «-1» и нанёс бросок в створ за 17.01 на льду.

В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» дома одержал сухую победу над «Ванкувер Кэнакс» — 2:0.

Голами в составе канадского клуба отметились Джорди Бенн и Джонатан Друен. Кэри Прайс оформил шат-аут, отразив 33 броска.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2019, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
3:2
1:1, 1:0, 0:1, 1:0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Кагун (Саад, Кит) – 03:05 (5x5), 1:1 – Барзал (Бовиллье, Бойчак) – 06:47 (5x5), 2:1 – Барзал (Ледди, Ли) – 38:56 (5x4), 2:2 – Кейн (Густафссон, Тэйвз) – 45:01 (5x4), 3:2 – Тэйвз (Бейли, Нельсон) – 61:48 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2019, пятница. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
2:0
1:0, 1:0, 0:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Бенн (Котканиеми, Армиа) – 11:50 (5x5), 2:0 – Друен (Доми) – 28:24 (5x5)
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