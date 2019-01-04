Никита Кучеров набрал 400 очков за карьеру в НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Идёт второй период, «молнии» впереди — 3:0.

Счёт на седьмой минуте встречи при игре 5 на 3 открыл российский нападающий гостей Никита Кучеров, ассистентами выступили Стивен Стэмкос и Тайлер Джонсон. Менее чем через полторы минуты уже сам Кучеров поучаствовал в голе Брэйдена Пойнта.

Таким образом, Никита довёл количество результативных баллов в НХЛ до 401 (в 406 матчах) – 167 голов и 234 передачи. Он укрепил лидерство в бомбардирской гонке. Сейчас на его счету 67 баллов – 20 голов и 47 результативных передач. Ближайший преследователь – Микко Рантанен из «Колорадо Эвеланш» с 62 очками (17+45).