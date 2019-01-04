«Тампа» уверенно обыграла «Лос-Анджелес», Кучеров набрал четыре очка

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 6:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Кучеров, Брейден Пойнт, Райан Кэллахан, Райан Макдона, Стивен Стэмкос и Мэтью Жозеф. У «королей» результативными бросками отметились Остин Вагнер и Дрю Даути.



Кучеров помимо заброшенной шайбы, которая стала для него 20-й в нынешнем сезоне, записал на свой счёт три результативные передачи за 19 минут, проведённых на льду. Кроме того, россиянин перешагнул через отметку в 400 набранных очков в НХЛ.

Защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 18 минут 51 секунду, нанёс два броска в створ и получил четыре минуты штрафа. Голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков из 30 (93,3%). Форвард хозяев Илья Ковальчук отметился двумя бросками за 17 минут 42 секунды.

«Тампа» продлила победную серию до семи матчей, а клуб из Калифорнии потерпел второе поражение подряд.