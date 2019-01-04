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«Тампа» уверенно обыграла «Лос-Анджелес», Кучеров набрал четыре очка

«Тампа» уверенно обыграла «Лос-Анджелес», Кучеров набрал четыре очка
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 6:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Кучеров, Брейден Пойнт, Райан Кэллахан, Райан Макдона, Стивен Стэмкос и Мэтью Жозеф. У «королей» результативными бросками отметились Остин Вагнер и Дрю Даути.

Кучеров помимо заброшенной шайбы, которая стала для него 20-й в нынешнем сезоне, записал на свой счёт три результативные передачи за 19 минут, проведённых на льду. Кроме того, россиянин перешагнул через отметку в 400 набранных очков в НХЛ.

Защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 18 минут 51 секунду, нанёс два броска в створ и получил четыре минуты штрафа. Голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков из 30 (93,3%). Форвард хозяев Илья Ковальчук отметился двумя бросками за 17 минут 42 секунды.

«Тампа» продлила победную серию до семи матчей, а клуб из Калифорнии потерпел второе поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2019, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
2:6
0:3, 1:2, 1:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Кучеров (Стэмкос, Джонсон) – 06:28 (5x3), 0:2 – Пойнт (Стэмкос, Кучеров) – 07:53 (5x3), 0:3 – Кэллахан – 14:05 (5x5), 0:4 – Макдона (Пойнт, Кучеров) – 20:25 (5x5), 1:4 – Вагнер – 27:55 (5x5), 1:5 – Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 37:05 (5x4), 1:6 – Жозеф (Кэллахан) – 50:04 (5x5), 2:6 – Даути (Копитар, Браун) – 57:36 (5x4)
Никита Кучеров набрал 400 очков за карьеру в НХЛ
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