Никита Кучеров продлил результативную серию до 12 матчей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 6:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



Российский форвард «молний» Никита Кучеров забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. В последних пяти матчах 25-летний форвард три раза набрал не менее четырёх очков. В игре с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3) Кучеров забил один гол и отдал четыре голевые передачи, а в матче с «Филадельфией Флайерз» (6:5) набрал 4 (1+3) очка.



Кроме того, россиянин продлил результативную серию до 12 матчей. Она длится с 6 декабря — в этот день Кучеров набрал одно очко в игре с «Бостон Брюинз». За время серии Никита отметился 27 результативными баллами и вышел на первое место в списке бомбардиров.



Кучеров возглавляет гонку бомбардиров нынешнего сезона. На его счету 69 (20+49) очков, ближайший преследователь, Микко Рантанен, отстаёт на семь результативных баллов.

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