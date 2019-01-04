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Дубли Маршана и Дебраска — в обзоре матча «Бостон» — «Калгари»

Дубли Маршана и Дебраска — в обзоре матча «Бостон» — «Калгари»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» одержал домашнюю победу в матче с «Калгари Флэймз» со счётом 6:4.

В составе победителей дубли оформили Джейк Дебраск и Брэд Маршан, по голу на счету Джона Мура и Давида Пастрняка. У «огоньков» отличились Михаэль Фролик, Элиас Линдхольм, Джонни Годро и Микаэль Баклунд.

«Медведи» продлили победную серию до трёх матчей, в то время как «огоньки» потерпели первое поражение в последних трёх играх.

«Бостон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 41 матче. На счету канадского клуба 54 очка в 42 матчах, «Калгари» лидирует в таблице Западной конференции.

Видеообзор матча «Бостон» — «Калгари» доступен на «Чемпионате».

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