Дубли Маршана и Дебраска — в обзоре матча «Бостон» — «Калгари»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» одержал домашнюю победу в матче с «Калгари Флэймз» со счётом 6:4.



В составе победителей дубли оформили Джейк Дебраск и Брэд Маршан, по голу на счету Джона Мура и Давида Пастрняка. У «огоньков» отличились Михаэль Фролик, Элиас Линдхольм, Джонни Годро и Микаэль Баклунд.



«Медведи» продлили победную серию до трёх матчей, в то время как «огоньки» потерпели первое поражение в последних трёх играх.



«Бостон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 41 матче. На счету канадского клуба 54 очка в 42 матчах, «Калгари» лидирует в таблице Западной конференции.

Видеообзор матча «Бостон» — «Калгари» доступен на «Чемпионате».