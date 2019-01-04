Чем станет для сборной России поражение в игре с командой США на МЧМ?

Сборная России встретится с американцами в полуфинале молодёжного чемпионата мира, который проходит в Канаде. Игра состоится завтра, 5 января, начало — в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Календарь молодёжного чемпионата мира—2019
Предлагаем вам принять участие в опросе «Поражение от сборной США на МЧМ станет для команды России ...?».
— Провалом. После вылета Канады и Швеции нужно брать золото;
— Обидным результатом. Россия и США — равные соперники;
— Какое поражение? Наши победят.
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