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Овечкин провёл 203-й матч подряд и повторил личный рекорд

Овечкин провёл 203-й матч подряд и повторил личный рекорд
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (2:5).

Капитан столичной команды провёл 203-й матч подряд и повторил личный рекорд. Последний раз российский хоккеист пропускал игру НХЛ в сезоне-2015/16.

Овечкину покорилась планка в 30 голов. Он стал шестым игроком в истории лиги, забрасывавшим не менее 30 шайб в течение 14 сезонов. Александр повторил достижение Уэйна Гретцки, Марселя Дионна и Горди Хоу. У Яромира Ягра 15 таких сезонов, у Майка Гартнера – 17.

Александр прервал безголевую серию из шести матчей. Теперь на его счету 46 результативных баллов – 30 заброшенных шайб и 16 голевых передач.

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