Итоги дня в НХЛ для россиян: серия Кучерова, «-2» Овечкина, Орлова и Проворова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной день регулярного чемпионата, в котором приняли участие 16 спортсменов из России.
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (6:2) и продлил результативную серию до 12 матчей. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в игре с «Сент-Луис Блюз» (2:5), но закончил встречу с показателем полезности «-2». Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов провёл на льду более 27 минут в игре с «Тампой» и закончил матч с «-2».
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа-Бэй»
|28 из 30
|93,3%
|6:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|-2
|0
|3
|2
|1
|-
|19.32
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|2
|3
|0
|0
|31%
|16.42
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-2
|0
|0
|1
|1
|-
|23.07
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|0
|0
|1
|0
|1
|67%
|12.25
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|1+3
|+1
|0
|3
|0
|0
|-
|19.00
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|+1
|4
|2
|1
|0
|-
|18.51
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|1
|100%
|17.42
|Щербак (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|-2
|0
|1
|3
|1
|-
|13.15
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|2
|-
|17.54
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|0
|3
|0
|-
|12.24
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|0
|-
|20.44
|Киселевич (з)
|«Флорида»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|1
|-
|11.35
|Проворов (н)
|«Филадельфия»
|0+0
|-2
|0
|1
|2
|2
|-
|27.42
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|4
|2
|2
|1
|100%
|15.35
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|0
|-1
|0
|0
|0
|0%
|17.01