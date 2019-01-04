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Итоги дня в НХЛ для россиян: серия Кучерова, «-2» Овечкина, Орлова и Проворова

Итоги дня в НХЛ для россиян: серия Кучерова, «-2» Овечкина, Орлова и Проворова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной день регулярного чемпионата, в котором приняли участие 16 спортсменов из России.

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (6:2) и продлил результативную серию до 12 матчей. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в игре с «Сент-Луис Блюз» (2:5), но закончил встречу с показателем полезности «-2». Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов провёл на льду более 27 минут в игре с «Тампой» и закончил матч с «-2».

ВратарьКлубСейвыОБСчёт
Василевский«Тампа-Бэй»28 из 3093,3%6:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»1+0-20321-19.32
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+0-1230031%16.42
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-20011-23.07
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+10010167%12.25
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»1+3+10300-19.00
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+0+14210-18.51
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+000201100%17.42
Щербак (н)«Лос-Анджелес»0+0-20131-13.15
Зайцев (з)«Торонто»0+0-10112-17.54
Ожиганов (з)«Торонто»0+000030-12.24
Дадонов (н)«Флорида»0+0-10200-20.44
Киселевич (з)«Флорида»0+000011-11.35
Проворов (н)«Филадельфия»0+0-20122-27.42
Свечников (н)«Каролина»0+004221100%15.35
Анисимов (н)«Чикаго»0+00-10000%17.01
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