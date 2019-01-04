Итоги дня в НХЛ для россиян: серия Кучерова, «-2» Овечкина, Орлова и Проворова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной день регулярного чемпионата, в котором приняли участие 16 спортсменов из России.

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (6:2) и продлил результативную серию до 12 матчей. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в игре с «Сент-Луис Блюз» (2:5), но закончил встречу с показателем полезности «-2». Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов провёл на льду более 27 минут в игре с «Тампой» и закончил матч с «-2».

Вратарь Клуб Сейвы ОБ Счёт Василевский «Тампа-Бэй» 28 из 30 93,3% 6:2