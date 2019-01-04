Сборная России встретится с американцами в полуфинале молодёжного чемпионата мира, который проходит в Канаде. Игра состоится завтра, 5 января, начало — в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На тренировке подопечные Валерия Брагина работали в следующих сочетаниях:
Вратари: Кочетков, Мифтахов, Тарасов;
«Белые»: Саморуков – Романов, Денисенко – Кравцов – Костин;
«Синие»: Алексеев – Ольшанский, Коваленко – Шэн – Старков;
«Красные»: Ил. Морозов – Журавлёв, Муранов – Галимов – Слепец;
«Зелёные»: Шашков – Ив. Морозов – Подколзин, Рубинчик, Марченко.
Чемпионат мира завершится 6 января. На групповой стадии турнира россияне обыграли датчан (4:0), чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале команда Брагина переиграла словаков со счётом 8:3.
Стали известны сочетания звеньев молодёжной сборной России перед игрой с США