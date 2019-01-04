Владимир Тарасенко пропустил игру с «Вашингтоном» из-за болезни

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Сент-Луис Блюз» — 2:5. Действующие чемпионы вели со счётом 2:1, но упустили преимущество.



По информации официального сайта НХЛ, нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко пропустил игру из-за болезни. Тренерский штаб «Сент-Луиса» до последнего надеялся, что россиянин сумеет выйти на лёд, но состояние игрока не улучшилось, в результате чего было принято решение оставить его в лазарете. 27-летний хоккеист надеется восстановиться к ближайшей игре с «Нью-Йорк Айлендерс». За последние три сезона у Тарасенко всего пять пропущенных матчей.



В составе победителей голами отметились Роберт Томас, Колтон Парэйко, Оскар Сундквист, Алекс Пьетранджело и Тайлер Бозак. У гостей заброшенные шайбы на счету Александра Овечкина и Бретта Коннолли.

Овечкин – шестой игрок в истории НХЛ, забивавший не менее 30 голов в 14 сезонах